Катар заявил о планах вступить в НАТО

6 июня, 2018, 13:22

Катар намерен получить полноценное членство в Североатлантическом альянсе

Об этом заявил министр обороны Катара Халид Бен Мохамед Аль-Аттия, передает AFP.

"Цель - полноправное членство, если наше партнерство с НАТО будет развиваться и наше видение будет понятным", - сказал Аль-Аттия официальном журнала Минобороны страны Altalaya.

Министр назвал Катар главным внеблоковым союзником НАТО и заявил, что страны может разместить у себя один из специализированных центров Альянса.

При цьмоу министр сообщил, что Доха будет покупать в России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и выдвинули список требований из 13 пунктов.

В частности, от Катара требуют не предоставлять гражданства подданным этих стран, разорвать дипломатические связи с Ираном, выслать всех членов элитного спецподразделения арми Ирана, закрыть военную базу Турции на своей территории и прекратить вещание телеканала "Аль-Джазира" и финансирования ряда изданий.

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, которые, по утверждению Дохи, нарушают суверенитет страны.

Саудовская Аравия угрожает Катара войной в случае приобретения в России систем С-400.