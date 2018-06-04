В подразделении Нацгвардии в Одесской области выявили вспышку кори
4 июня, 2018, 20:10
В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребкове Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью
Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.
По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, около 16 человек уже готовят к выписке. Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписаны.
В минувшую субботу в больницу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.
- Напомним, что за 21-ю неделю 2018 года корью заболели более 1,3 тысяч человек, из них 812 детей.
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