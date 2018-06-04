В подразделении Нацгвардии в Одесской области выявили вспышку кори

4 июня, 2018, 20:10

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребкове Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, около 16 человек уже готовят к выписке. Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписаны.

В минувшую субботу в больницу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.