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В подразделении Нацгвардии в Одесской области выявили вспышку кори

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребкове Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, около 16 человек уже готовят к выписке. Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписаны.

В минувшую субботу в больницу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

 

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