В Житомире установят памятник Бандере
4 июня, 2018, 21:48
В Житомире градостроительный совет принял решение об установлении памятника лидеру ОУН Степану Бандере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской
Решение принято большинством голосов, информирует УНИАН.
На заседании градостроительного совета инициаторы установки памятника, скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько представили будущий проект.
Памятник Бандере установят в следующем году - к 110-й годовщине со дня его рождения.
- 25 мая у памятника Бандере во Львове беженка с Донбасса обрызгала из баллончика выпускницу в вышиванке.
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