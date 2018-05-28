Возле памятника Бандере во Львове беженка с Донбасса обрызгала из баллончика выпускницу в вышиванке

28 мая, 2018, 19:15

Недоразумения между пенсионеркой и выпускницей школы возле памятника Степану Бандере в столице Галичины закончилось тем, что пожилая женщина брызнула девушке в лицо содержимым из перцового баллончика

Случай произошел в пятницу, 25 мая 2018 года, сообщает Вголос со ссылкой на львовянку, которая является матерью одной из одноклассниц пострадавшей от баллончика выпускницы.

Как отмечается, выпускники школы №55 отмечали праздник последнего звонка. После торжеств в школе четверо девушек пошли к памятнику Бандере. Где, по словам автора статьи, к одной из выпускниц подошла пенсионерка и брызнула содержимым в лицо из перцового баллончика.

"Ребенок потерял сознание и упал, остальные девушки не сразу поняли, что произошло, потому что услышали сначала будто кто-то воспользовался каким-то аэрозолем, дезодорантом, и тому подобное, а потом увидели, как их подруга падает, теряет сознание и подняли шум", - говорится в сообщении.

После этого выпускники и родители задержали женщину и вызвали милицию, которая доставила всех участников конфликта в Галицкий отдел полиции.

Свои действия пожилая женщина, которая приехала из оккупированной территории Украины, и при себе имела удостоверение личности члена союза "Дети войны", объяснила тем, что выпускница якобы сквернословила на ее адрес.

Пенсионерка написала заявление на девушку за нецензурные высказывания, а мать выпускницы - на пенсионерку за применение перцового баллончика. В полиции же составили три административных протокола: на пенсионерку, выпускницу и ее мать за ненадлежащее воспитание дочери.

"Родители! Это лицо обидело ребенка среди бела дня и, учитывая ее поведение, ситуация может повториться - предупредите своих детей, чтобы были осторожны.

А еще хочу добавить что зло должно быть наказано, независимо от того, каким языком оно пользуется - русским или украинским, польским или мадярським, а таким "гостям" надо четко дать понять, что Львов - это город, где не будут терпеть сторонников "рускага мира", которые сходят с ума при виде всего украинского и теряют разум. Поэтому все мы надеемся на обьективное расследования правоохранительными органами этого события", - добавила автор сообщение.