 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле памятника Бандере во Львове беженка с Донбасса обрызгала из баллончика выпускницу в вышиванке

Недоразумения между пенсионеркой и выпускницей школы возле памятника Степану Бандере в столице Галичины закончилось тем, что пожилая женщина брызнула девушке в лицо содержимым из перцового баллончика

Случай произошел в пятницу, 25 мая 2018 года, сообщает Вголос со ссылкой на львовянку, которая является матерью одной из одноклассниц пострадавшей от баллончика выпускницы.

Как отмечается, выпускники школы №55 отмечали праздник последнего звонка. После торжеств в школе четверо девушек пошли к памятнику Бандере. Где, по словам автора статьи, к одной из выпускниц подошла пенсионерка и брызнула содержимым в лицо из перцового баллончика.

"Ребенок потерял сознание и упал, остальные девушки не сразу поняли, что произошло, потому что услышали сначала будто кто-то воспользовался каким-то аэрозолем, дезодорантом, и тому подобное, а потом увидели, как их подруга падает, теряет сознание и подняли шум", - говорится в сообщении.

После этого выпускники и родители задержали женщину и вызвали милицию, которая доставила всех участников конфликта в Галицкий отдел полиции.

Свои действия пожилая женщина, которая приехала из оккупированной территории Украины, и при себе имела удостоверение личности члена союза "Дети войны", объяснила тем, что выпускница якобы сквернословила на ее адрес.

Пенсионерка написала заявление на девушку за нецензурные высказывания, а мать выпускницы - на пенсионерку за применение перцового баллончика. В полиции же составили три административных протокола: на пенсионерку, выпускницу и ее мать за ненадлежащее воспитание дочери.

"Родители! Это лицо обидело ребенка среди бела дня и, учитывая ее поведение, ситуация может повториться - предупредите своих детей, чтобы были осторожны.

А еще хочу добавить что зло должно быть наказано, независимо от того, каким языком оно пользуется - русским или украинским, польским или мадярським, а таким "гостям" надо четко дать понять, что Львов - это город, где не будут терпеть сторонников "рускага мира", которые сходят с ума при виде всего украинского и теряют разум. Поэтому все мы надеемся на обьективное расследования правоохранительными органами этого события", - добавила автор сообщение.

 
  • Напомним, в городе Никополь Днепропетровской области утром 24 мая в храме святого праведного Петра Калнышевского УПЦ КП произошел неприятный инцидент - в середину ворвалась неадекватная парочка - мужчина и женщина. Неизвестный сквернословил в адрес священников и павших защитников Украины.
  • Вечером в пятницу, 25 мая 2018 года, двое неизвестных распылили слезоточивый газ в помещении Киевской патриархии, от чего пострадала эконом патриархии монахиня Варвара.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать