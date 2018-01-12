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Украина за 11 дней выполнила годовую квоту на поставки меда в ЕС

За первые 11 дней 2018 года Украина выполнила норму по поставкам меда по квоте Евросоюза

Об этом сообщает на странице Facebook первый заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Уже с начала нового года украинские производители выполнили квоту на поставку меда в Европейский Союз. Как напоминает Мартынюк, квоту прошлого года увеличили на 3 тысячи тонн.

"Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт является конкурентным на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата 11.01 и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциале этой отрасли", - заявил он.

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По его информации, в Украине работают около 400 тысяч пчеловодов, которые суммарно производят 70 тысяч тонн меда в год. Это самый высокий показатель в Европе. Украина экспортирует около 80% от всего меда в ЕС.

 
В ноябре 2017 стало известно, что Украина экспортировала рекордные 46,2 тыс. тонн меда общей стоимостью $ 86,9 млн. С такими показателями Украина вошла в топ-5 поставщиков меда.

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