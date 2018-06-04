Мининфраструктуры прокомментировало место Украины в рейтинге дорог мира

4 июня, 2018, 16:19

Рейтинг качества в отношении украинских дорог базируется на основных данных 2016 года, в нем не учтены результаты проведения ремонтов 2017-начале 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Опубликованный рейтинг качества дорог имеет в основе данные 2016 года. Рейтинг The World Economic Forum относительно качества инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года. Однако в исследовании не учтены результаты проведения ремонтов 2017 – начале 2018 года и, соответственно, оценка качества дорожной инфраструктуры осуществлена без учета этого фактора.

"Напомним, в прошлом году в Украине было отремонтировано рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2 177 км. В этом году планируется отремонтировать до 4 тыс. км вместе с дорогами местного значения. К сожалению, - и этот факт мы не скрываем - большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в отличие от других стран, на финансирование дорог в Украине годами выделялись минимальные средства. Как результат - в этот период в стране почти ничего не ремонтировалось.

"Действительно, согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина занимает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года. В течение последних лет отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах”, - добавляет ведомство.