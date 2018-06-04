Названы худшие дороги в мире. Украинские - среди них

4 июня, 2018, 08:17

Украинские дороги признали одними из худших в мире

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

В рейтинге всего 137 стран. Украина заняла в нем 130 место, набрав 2,4 балла из 7 по критериям оценивания.

Хуже украинские дороги виявивлись только в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.

Зато в пятерку лучших вошли дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге и Нидерландах.