Названы худшие дороги в мире. Украинские - среди них
4 июня, 2018, 08:17
Украинские дороги признали одними из худших в мире
Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.
В рейтинге всего 137 стран. Украина заняла в нем 130 место, набрав 2,4 балла из 7 по критериям оценивания.
Хуже украинские дороги виявивлись только в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.
Зато в пятерку лучших вошли дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге и Нидерландах.
- Напомним, в 2018 году на ремонт дорог из бюджета выделили 47 миллиардов гривен. За эти деньги восстановят около 4000 км автодорог.
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