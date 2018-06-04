До встречи Трампа и Путина еще далеко, - посол США

4 июня, 2018, 18:27

Посол США в России Джон Гантсман заявил, что до встречи президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока что далеко

Об этом сообщает "Голос Америки".

Гантсман сказал, что если такой саммит состоится, то "президент, когда настанет пора, скажет то, что нужно сказать".

Ранее появились сообщения, что в Белом доме работают над организацией такой встречи.

Трамп заявляет о готовности к саммиту с Путиным, который, как утверждает американская разведка, и отдавал распоряжение о вмешательстве в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах.

Президент неоднократно говорил, что хочет улучшить отношения с Москвой. По словам Гантсмана, Трамп не пойдет на переговоры с Путиным, если у него не будет вопросов для обсуждения, которые "отвечают национальным интересам США".