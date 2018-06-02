Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - The Wall Street Journal
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.
Один из них сообщил, что посол США в России Джон Гантсман прибыл до Вашингтона, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным. В то же время источник отметил, что обсуждение возможной встрече между президентами США и России пока находится на ранней стадии. По его словам, сторонам необходимо согласовать дату и место.
Собеседник издания добавил, что ожидается, что на встрече, целью которой является "разрешения давних разногласий", Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями. При этом источник в Белом доме сообщил, что в настоящее время Трамп сосредоточен на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и если там продолжатся переговоры, работа над встречей с президентом России будет отложена.
- Как сообщалось, Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
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