Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - The Wall Street Journal

2 июня, 2018, 07:59

Белый дом планирует возможную встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, планирование ее пока находится на ранней стадии

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Один из них сообщил, что посол США в России Джон Гантсман прибыл до Вашингтона, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным. В то же время источник отметил, что обсуждение возможной встрече между президентами США и России пока находится на ранней стадии. По его словам, сторонам необходимо согласовать дату и место.

Собеседник издания добавил, что ожидается, что на встрече, целью которой является "разрешения давних разногласий", Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями. При этом источник в Белом доме сообщил, что в настоящее время Трамп сосредоточен на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и если там продолжатся переговоры, работа над встречей с президентом России будет отложена.