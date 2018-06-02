В Польше построят самый большой в Европе аэропорт

2 июня, 2018, 17:31

Президент Республики Польша Анджей Дуда поручил построить в стране аэропорт, который станет крупнейшим в Европе

Соответствующее распоряжение уже подписано, передает телеканал Polsat.

По пассажирообороту новый аэропорт должен превзойти Хитроу в Лондоне.

Планируется, что Центральный коммуникационный аэропорт (CPK) будет рассчитан на пассажиропоток в 100 млн пассажиров.

Читайте также: Ян Пекло: безопасность Украины означает безопасность Польши

Под строительство аэропорта определено село Станиславув к западу от Варшавы.

Под строительство комплекса отведено 66, 2 км кв.

Срок выполнения работ - 8 лет.

Справка

Предполагается, что это будет не просто аэропорт, а Центральный коммуникационный пункт (пол. CPK) страны, до которого можно будет добраться из любого крупного польского города не более, чем в течение 2-2,5 час. Исключение составит Щецин на Балтийском побережье.

Однако сначала жители общин, на территории которых запланировано строительство, должны дать свое согласие на соответствующих местных референдумах.