В Польше построят самый большой в Европе аэропорт
Соответствующее распоряжение уже подписано, передает телеканал Polsat.
По пассажирообороту новый аэропорт должен превзойти Хитроу в Лондоне.
Планируется, что Центральный коммуникационный аэропорт (CPK) будет рассчитан на пассажиропоток в 100 млн пассажиров.
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Под строительство аэропорта определено село Станиславув к западу от Варшавы.
Под строительство комплекса отведено 66, 2 км кв.
Срок выполнения работ - 8 лет.
Справка
Предполагается, что это будет не просто аэропорт, а Центральный коммуникационный пункт (пол. CPK) страны, до которого можно будет добраться из любого крупного польского города не более, чем в течение 2-2,5 час. Исключение составит Щецин на Балтийском побережье.
Однако сначала жители общин, на территории которых запланировано строительство, должны дать свое согласие на соответствующих местных референдумах.
- 28 мая бывшие президенты Польши - Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, и Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали защитить процесс примирения между поляками и украинцами.
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