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5 бывших президентов Украины и Польши призвали оба народа к примирению

Квасьневский, Коморовский и Дещица в понедельник, 28 мая 2018, в Варшаве
фото: facebook.com/portnikov
Бывшие президенты Польши - Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, и Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали защитить процесс примирения между поляками и украинцами

Об этом сообщил известный общественный деятель, журналист телеведущий канала Еспресо.TV Виталий Портников у себя на странице в Facebook.

Президенты назвали польско-украинское примирение стратегически важным для безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза, "которые стоят перед вызовом российской агрессии против Украины".

Текст обращения опубликовали в Варшаве экс-президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Полный его текст находится по этой ссылке.

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"Мы не можем оставаться заложниками истории. Мы должны учиться уважать отличные болезненные исторические моменты и искать в прошлом, прежде всего, то, что нас объединяет", - подчеркнули политики.

Они подчеркнули, что сложное прошлое должно поощрять молодые поколения украинцев и поляков и продолжать осуществлять усилия по совмещению и сотрудничеству с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств".

"Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, оказывать сопротивление националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники", - заявили бывшие руководители.

  • Напомним, обострение в риторике польской власти относительно украинцев и Украины наметилось после прихода к власти в Варшаве консервативного правительства партии "Право и справедливость" (PiS). В частности, это касается определенных трагических страниц совместной истории времен Второй мировой войны и послевоенных лет.
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