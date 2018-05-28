5 бывших президентов Украины и Польши призвали оба народа к примирению
фото: facebook.com/portnikov
Об этом сообщил известный общественный деятель, журналист телеведущий канала Еспресо.TV Виталий Портников у себя на странице в Facebook.
Президенты назвали польско-украинское примирение стратегически важным для безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза, "которые стоят перед вызовом российской агрессии против Украины".
Текст обращения опубликовали в Варшаве экс-президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Полный его текст находится по этой ссылке.
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"Мы не можем оставаться заложниками истории. Мы должны учиться уважать отличные болезненные исторические моменты и искать в прошлом, прежде всего, то, что нас объединяет", - подчеркнули политики.
Они подчеркнули, что сложное прошлое должно поощрять молодые поколения украинцев и поляков и продолжать осуществлять усилия по совмещению и сотрудничеству с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств".
"Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, оказывать сопротивление националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники", - заявили бывшие руководители.
- Напомним, обострение в риторике польской власти относительно украинцев и Украины наметилось после прихода к власти в Варшаве консервативного правительства партии "Право и справедливость" (PiS). В частности, это касается определенных трагических страниц совместной истории времен Второй мировой войны и послевоенных лет.
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