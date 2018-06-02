На Донбассе за сутки ранили одного украинского воина

2 июня, 2018, 07:38

На протяжении прошлых суток, 1 июня, российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Украинские войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника

Об этом говорится в утреннем отчете пресс-центра Объединенных сил.

Отмечается, что в пятницу оккупанты 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них три раза применяли тяжелое вооружение.

"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал турбуючий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями Объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - сообщили в пресс-центре.

В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, подразделения украинской употребляют ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

За минувшие сутки ранения получил один украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.

На протяжении текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили три оккупанта уничтожены и двое ранены.

Сегодня в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет.