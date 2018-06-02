На Донбассе за сутки ранили одного украинского воина
Об этом говорится в утреннем отчете пресс-центра Объединенных сил.
Отмечается, что в пятницу оккупанты 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них три раза применяли тяжелое вооружение.
"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал турбуючий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями Объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - сообщили в пресс-центре.
В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, подразделения украинской употребляют ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.
Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.
За минувшие сутки ранения получил один украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.
На протяжении текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили три оккупанта уничтожены и двое ранены.
Сегодня в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет.
- Как сообщалось, обострилась ситуация на Луганском и Мариупольском направлениях.
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