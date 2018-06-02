Лукашенко поддерживает вступление Украины в НАТО

2 июня, 2018, 22:55

По мнению бессменного руководителя Республики Беларусь украинскому государству лучше войти в состав НАТО

Об этом он заявил 1 июня 2018 года, находясь с рабочими посещениями на погранзаставе "Дивин" в Кобринском районе Берестейской области Беларуси. Этот район граничит с Украиной.

"Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там воцарятся слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация. Еще сложнее", - приводит слова Лукашенко белорусская правительственная інформаагенція БелТА.

По его словам, пребывание Украины в составе НАТО обезопасит Россию и Беларусь.

"Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот тогда нам будет не до шуток: и России, и Беларуси, и всем остальным", - подчеркнул он.