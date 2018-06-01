Беларусь может возобновить контроль на границе с Россией

1 июня, 2018, 20:03

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его страна может вернуть контроль на границе с Россией

Об этом сообщает БелТА.

"Если они хотят закрыть границу, пожалуйста, давайте", – сказал Лукашенко во время визита на пограничные посты вдоль границы с Россией.

Президент Беларуси добавил, что будет ждать, чтобы понять, как развивается политика Москвы, прежде чем принимать любые решения об изменениях.

"Если они закроют границу, мы также должны ввести пограничный контроль", – сказал Лукашенко.

Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности. Это произошло после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского Союза.