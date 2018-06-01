Беларусь может возобновить контроль на границе с Россией
1 июня, 2018, 20:03
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его страна может вернуть контроль на границе с Россией
Об этом сообщает БелТА.
"Если они хотят закрыть границу, пожалуйста, давайте", – сказал Лукашенко во время визита на пограничные посты вдоль границы с Россией.
Президент Беларуси добавил, что будет ждать, чтобы понять, как развивается политика Москвы, прежде чем принимать любые решения об изменениях.
"Если они закроют границу, мы также должны ввести пограничный контроль", – сказал Лукашенко.
Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности. Это произошло после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского Союза.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-