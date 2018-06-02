Камбербэтч подрался с несколькими преступниками на Бейкер-стрит

2 июня, 2018, 16:15

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, исполнитель главной роли в детективном сериале "Шерлок", спас курьера от нападения хулиганов в центре Лондона

Инцидент произошел рядом с Бейкер-стрит, передает ВВС.

Именно на Бейкер-стрит, по замыслу Артура Конан Дойла - автора саги о великом детективе - и жил его литературный персонаж Шерлок Холмс.

Вечером в пятницу, 1 июня 2018 года, актер ехал в такси в районе Мэрилебон в центре Лондона с женой Софи Хантер, когда увидел, как четверо людей бьют велосипедиста, доставлявшего клиентам еду.

Камбербэтч, увидев, как кто-то дает велосипедисту по голове бутылкой, бросился на помощь с криком: "Дайте ему покой!".

"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, который борется с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит", - рассказал водитель такси.

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Камбербэтч подтвердил информацию об этом случае.

"Я сделал это просто потому, что должен это сделать, ну вы понимаете", - отметил он.

Благодаря помощи актера курьеру удалось избежать серьезных травм.

"Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось", - подтверждает водитель.

Нападавшим удалось скрыться.