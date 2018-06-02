Камбербэтч подрался с несколькими преступниками на Бейкер-стрит
Инцидент произошел рядом с Бейкер-стрит, передает ВВС.
Именно на Бейкер-стрит, по замыслу Артура Конан Дойла - автора саги о великом детективе - и жил его литературный персонаж Шерлок Холмс.
Вечером в пятницу, 1 июня 2018 года, актер ехал в такси в районе Мэрилебон в центре Лондона с женой Софи Хантер, когда увидел, как четверо людей бьют велосипедиста, доставлявшего клиентам еду.
Камбербэтч, увидев, как кто-то дает велосипедисту по голове бутылкой, бросился на помощь с криком: "Дайте ему покой!".
"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, который борется с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит", - рассказал водитель такси.
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Камбербэтч подтвердил информацию об этом случае.
"Я сделал это просто потому, что должен это сделать, ну вы понимаете", - отметил он.
Благодаря помощи актера курьеру удалось избежать серьезных травм.
"Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось", - подтверждает водитель.
Нападавшим удалось скрыться.
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