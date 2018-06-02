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Эстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией

В течение 2019-2026 гг. Эстония укрепит границу с Россией, потратив на это 188 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт парламента страны (Рийгикогу).

Длина границы Эстонии с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, по всей длине границы будут установлены самые современные средства слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex).

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже обустроен пробный участок длиной в 3,5 км.

  • Начиная с 1 января 2018 года, в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.
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