Эстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией
2 июня, 2018, 16:01
В течение 2019-2026 гг. Эстония укрепит границу с Россией, потратив на это 188 млн евро
Об этом сообщает официальный сайт парламента страны (Рийгикогу).
Длина границы Эстонии с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, по всей длине границы будут установлены самые современные средства слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex).
Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже обустроен пробный участок длиной в 3,5 км.
- Начиная с 1 января 2018 года, в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.
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