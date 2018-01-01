Отныне россияне и граждане еще 69 стран будут въезжать в Украину по новым правилам. Как это будет происходить
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Пограничники фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки.
Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска. Остальных иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков.
Отмечается, что при повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные и осуществлять их проверку. В случае совпадения данных человека будут направлены на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.
В соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определены категории иностранцев и лиц без гражданства, которые освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций.
Во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола.
Далее происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает к подсистеме обработки биометрических данных ведомства.
Кроме того, из межведомственной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" она будет поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.
Для создания этой системы было технически дооборудовано 157 пунктов пропуска и 3 КПВВ на админграницах с Крымом.
В Госпогранслужбе сообщают, что с начала суток 1 января, за системой фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России.
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- Напомним, ранее сообщалось, что на российско-украинской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- Представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические в них паспорта или нет.
- Проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму.
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