Почти 1000 дронов создали в воздухе обложку журнала Time

1 июня, 2018, 17:13

Для обложки нового номера издания Time подняло в воздух 958 беспилотников

Видео с дронами выложили в YouTube.

Чтобы воссоздать кавер Time, журнал поднял в воздух дроны так, чтобы они образовали форму страницы. Далее беспилотниками вывели название издания. Все это снимал еще один дрон.

Высота страницы из беспилотников составляла почти 100 метров. Журнал реализовывал идею вместе с командой специалистов Intel.