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На побережье Грузии туристов будут спасать дронами

Грузинские спасатели на черноморском побережье будут использовать дроны для мониторинга береговой линии

Об этом сообщает "Кавказ.Online".

"В горах и на побережье мы ожидаем достаточно много туристов и должны быть к этому готовы. Речь идет о том, чтобы спасатели использовали в работе не только традиционные методы - в этом году в их распоряжении впервые появятся дроны, и мониторинг побережья станет более эффективным", - рассказал глава Службы по чрезвычайным ситуациям Шалва Хуцишвили.

Сообщается, что спасатели, которые работают на зимних курортах, получат современные снегоходы, лыжи и специальную экипировку.

 
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