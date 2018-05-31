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Украинские военные в этом году примут участие в 19 международных учениях, - Генштаб


фото: mil.gov.ua
В 2018 году более 16 тысяч украинских военнослужащих примут участие в 19 многонациональных учениях

Об этом заявил и.о. руководителя ГУ военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, передает пресс-служба.

По словам Левчика, ценность международных учений для подразделений украинского войска заключается в возможности получения боевого опыта Вооруженных сил ведущих стран мира и в повышении уровня взаимосовместимости, что позволяет украинским подразделениям действовать совместно с подразделениями других государств.

Кроме того, международные обучения способствуют эффективному реформированию Вооруженных Сил Украины и внедрению стандартов НАТО в их повседневную деятельность.

"Согласно Указу президента Украины в 2018 году более 16 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений Вооруженных Сил Украины в 19 многонациональных учениях - 6 на территории Украины и еще 13 - за ее пределами”, - говорится в сообщении.

  • Первое из учений - Combined Resolve Х, недавно завершилось в ФРГ. Украину там успешно представил танковый взвод от 14 отдельной механизированной бригады на танках Т-84 и десантно-штурмовая рота на модернизированных БТР-80. Действия украинских подразделений получили высокую оценку от западных партнеров.
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