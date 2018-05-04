Украинские десантники и танкисты отличились на учениях НАТО: подбили несколько вражеских танков

4 мая, 2018, 14:24

Во время многонациональных учений НАТО Combined Resolve X сводное подразделение Вооруженных сил Украины успешно выполнило поставленные задачи и уничтожило несколько танков условного противника

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Активная фаза международных учений началась на полигоне близ немецкого города Хохенфельц. На первом этапе активной фазы украинские подразделения отработали действия в наступлении.

Рота десантников 79-й десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады совершили марш в заданный район. Наши военные несколько раз вступали в бой с противником, подведя во время этих столкновений несколько вражеских танков Abrams.

Без значительных потерь сводному подразделению ВСУ удалось добраться до точки назначения. После этого десантники заминировали важные пути сообщения и вместе с танкистами устроили засаду.

Сводное подразделение ВСУ на этих учениях вошло в состав сил OPFOR, основу которых составляет многонациональный батальон под командованием представителей армии США. Кроме американцев, в силы OPFOR вошли латыши, румыны и словенцы. На вооружении батальона - танки Т-84 и М-84 (словенская модернизация танка Т-72), бронемашины 103 Spartan, MLI-84M, 107 Scimitar и БТР-80.

Противоположную сторону, BLUEFOR, представляют подразделения вооруженных сил Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США, вооруженные танками M1A2 Abrams бронемашинами Rosomak, Bradley и самоходными артиллерийскими установками Paladin.