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НАТО помогает создать киберполигон ВСУ


фото: radiosvoboda
В Украине, в рамках трастового фонда Североатлантического альянса по киберзащите, создается киберполигон Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил вр.и.о.начальника Главного управления военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Трастовый фонд НАТО по кибернетической защите. Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию этого проекта трастового фонда является СБУ, но в рамках этого трастового фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект", - сказал Левчик.

По его словам, трастовые фонды НАТО используются для развития оперативных способностей и содействия общей трансформации ВСУ.

"Сейчас работают 8 таких фондов, 6 из которых были начаты на выполнение решений саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины", - заявил он.

 

 

 

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