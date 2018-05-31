НАТО помогает создать киберполигон ВСУ

31 мая, 2018, 17:50

В Украине, в рамках трастового фонда Североатлантического альянса по киберзащите, создается киберполигон Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил вр.и.о.начальника Главного управления военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Трастовый фонд НАТО по кибернетической защите. Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию этого проекта трастового фонда является СБУ, но в рамках этого трастового фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект", - сказал Левчик.

По его словам, трастовые фонды НАТО используются для развития оперативных способностей и содействия общей трансформации ВСУ.

"Сейчас работают 8 таких фондов, 6 из которых были начаты на выполнение решений саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины", - заявил он.