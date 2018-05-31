Финал ЛЧ-2018 в Киеве: за день болельщики потратили 50 млн
Об этом заявил городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
"Все, кто к нам приехал, были поражены и удовлетворены. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен. Более того, президент УЕФА Александер Чеферин дал высокую оценку нашему городу в подготовке и проведении финала Лиги Чемпионов и заявил, что как минимум половина людей, посетивших Киев, приедут к нам снова", - отметил Кличко.
Городской голова добавил, что во время проведения финала в городе не было никаких серьезных инцидентов. Патрулирование улиц обеспечивали 10 тысяч правоохранителей.
Высокую оценку своей работы получили и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания фанов футбола.
"Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило. Такая же ситуация и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Берлине во время подобных событий. Когда большое скопление людей, к сожалению, возникают такие ситуации, что много мусора. Но это уже задача коммунальных служб - все быстро убрать. Мы справились", - подытожил Кличко.
- Недавно стало известно, что аэропорт "Борисполь" принял рекордное количество пассажиров на финал ЛЧ-2018: более 52 тысяч.
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