Финал ЛЧ-2018 в Киеве: за день болельщики потратили 50 млн

31 мая, 2018, 16:45

Туристы и футбольные болельщики, приехавшие в Киев, только в день финала Лиги Чемпионов оставили в отелях и ресторанах около 50 миллионов гривен

Об этом заявил городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Все, кто к нам приехал, были поражены и удовлетворены. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен. Более того, президент УЕФА Александер Чеферин дал высокую оценку нашему городу в подготовке и проведении финала Лиги Чемпионов и заявил, что как минимум половина людей, посетивших Киев, приедут к нам снова", - отметил Кличко.

Городской голова добавил, что во время проведения финала в городе не было никаких серьезных инцидентов. Патрулирование улиц обеспечивали 10 тысяч правоохранителей.

Высокую оценку своей работы получили и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания фанов футбола.

"Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило. Такая же ситуация и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Берлине во время подобных событий. Когда большое скопление людей, к сожалению, возникают такие ситуации, что много мусора. Но это уже задача коммунальных служб - все быстро убрать. Мы справились", - подытожил Кличко.