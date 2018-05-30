"Борисполь" принял рекордное количество пассажиров к финалу ЛЧ-2018
30 мая, 2018, 20:20
Аэропорт "Борисполь" принял более 52 тысяч пассажиров на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
Об этом заявил генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин, передает пресс-служба аэропорта в Facebook.
26 мая аэропорт "Борисполь" принял 31 чартерный рейс из 6,4 тысячам болельщиков "Реала", болельщики "Ливерпуля" прилетели рейсами 40 в количестве 8,8 тысяч пассажей.
“В этот день мы приняли 52 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования Борисполя. Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тысяч пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тысяч пассажиров”, - отметил Рябикин.
Дополнительно за этот день аэропорт "Борисполь" заработал почти 31,5 млн грн чистой прибыли.
Кроме чартерных рейсов, аэропорт принял 3 рейса с официальными делегациями: короля Испании, премьер-министра Габона и президента Чехии.
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