"Борисполь" принял рекордное количество пассажиров к финалу ЛЧ-2018

30 мая, 2018, 20:20

Аэропорт "Борисполь" принял более 52 тысяч пассажиров на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве

Об этом заявил генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин, передает пресс-служба аэропорта в Facebook.

26 мая аэропорт "Борисполь" принял 31 чартерный рейс из 6,4 тысячам болельщиков "Реала", болельщики "Ливерпуля" прилетели рейсами 40 в количестве 8,8 тысяч пассажей.

“В этот день мы приняли 52 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования Борисполя. Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тысяч пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тысяч пассажиров”, - отметил Рябикин.

Дополнительно за этот день аэропорт "Борисполь" заработал почти 31,5 млн грн чистой прибыли.

Кроме чартерных рейсов, аэропорт принял 3 рейса с официальными делегациями: короля Испании, премьер-министра Габона и президента Чехии.