 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Борисполь" принял рекордное количество пассажиров к финалу ЛЧ-2018


фото: Facebook
Аэропорт "Борисполь" принял более 52 тысяч пассажиров на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве

Об этом заявил генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин, передает пресс-служба аэропорта в Facebook.

26 мая аэропорт "Борисполь" принял 31 чартерный рейс из 6,4 тысячам болельщиков "Реала", болельщики "Ливерпуля" прилетели рейсами 40 в количестве 8,8 тысяч пассажей.

“В этот день мы приняли 52 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования Борисполя. Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тысяч пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тысяч пассажиров”, - отметил Рябикин.

Дополнительно за этот день аэропорт "Борисполь" заработал почти 31,5 млн грн чистой прибыли.

Кроме чартерных рейсов, аэропорт принял 3 рейса с официальными делегациями: короля Испании, премьер-министра Габона и президента Чехии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать