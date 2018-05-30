Вовка уволили с должности главы Нацкомиссии по вопросам госрегулирования энергетики
Об этом говорится в указе №148 / 2018, опубликованном на сайте главы государства.
"Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.
В документе уточняется, что его уволили согласно ранее утвержденному плану ротации главы и членов НКРЭКП.
Отметим, 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг не допустила Вовка к участию в конкурсе.
Причиной этого стало несоответствие норме закона о 5-летнем опыт в сфере энергетики. В частности, комиссия не располагает информацией о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7342-1, что позволяет ему назначать чиновников на вакантные должности в НКРЭКП до завершения конкурсного отбора.
- ЕС закрыл проект по поддержке НКРЭКП из-за задержки принятия закона о рынке электрической энергии и промедления с реализацией закона о регуляторах в сфере энергетики.
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