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Вовка уволили с должности главы Нацкомиссии по вопросам госрегулирования энергетики

Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Об этом говорится в указе №148 / 2018, опубликованном на сайте главы государства.

"Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.

В документе уточняется, что его уволили согласно ранее утвержденному плану ротации главы и членов НКРЭКП.

Отметим, 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг не допустила Вовка к участию в конкурсе.

Причиной этого стало несоответствие норме закона о 5-летнем опыт в сфере энергетики. В частности, комиссия не располагает информацией о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU.

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