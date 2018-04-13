 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Действующего главу НКРЭКП не допустили к конкурсу на членство в комиссии

Конкурсная комиссия по отбору новых членов Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг не допустила действующего главу Дмитрия Вовка к участию в конкурсе

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Вовка не допустили к участию в конкурсе за несоответствие норме закона о 5-летнем опыте в сфере энергетики. В частности, комиссия не имеет информации о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU.

"Проблема сложная, мы не знаем, сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU. В любом случае сейчас у нас нет оснований считать, что пять лет стажа, тем более в сфере энергетики, есть", - сказал глава конкурсной комиссии Василий Котко.

Секретарь комиссии Светлана Голикова отметила, что Вовк может обжаловать решение в течение двух рабочих дней.

"Согласно условий и правил проведения нашего конкурса, лицо, которому отказали на определенных основаниях в участии в конкурсе, имеет два дня, чтобы оспорить наше решение и добавить, при необходимости, дополнительные материалы и пояснения. Тогда комиссия принимает окончательное решение", - пояснила Голикова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать