Действующего главу НКРЭКП не допустили к конкурсу на членство в комиссии

13 апреля, 2018, 13:33

Конкурсная комиссия по отбору новых членов Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг не допустила действующего главу Дмитрия Вовка к участию в конкурсе

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Вовка не допустили к участию в конкурсе за несоответствие норме закона о 5-летнем опыте в сфере энергетики. В частности, комиссия не имеет информации о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU.

"Проблема сложная, мы не знаем, сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU. В любом случае сейчас у нас нет оснований считать, что пять лет стажа, тем более в сфере энергетики, есть", - сказал глава конкурсной комиссии Василий Котко.

Секретарь комиссии Светлана Голикова отметила, что Вовк может обжаловать решение в течение двух рабочих дней.

"Согласно условий и правил проведения нашего конкурса, лицо, которому отказали на определенных основаниях в участии в конкурсе, имеет два дня, чтобы оспорить наше решение и добавить, при необходимости, дополнительные материалы и пояснения. Тогда комиссия принимает окончательное решение", - пояснила Голикова.