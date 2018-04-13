Действующего главу НКРЭКП не допустили к конкурсу на членство в комиссии
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Вовка не допустили к участию в конкурсе за несоответствие норме закона о 5-летнем опыте в сфере энергетики. В частности, комиссия не имеет информации о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU.
"Проблема сложная, мы не знаем, сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU. В любом случае сейчас у нас нет оснований считать, что пять лет стажа, тем более в сфере энергетики, есть", - сказал глава конкурсной комиссии Василий Котко.
Секретарь комиссии Светлана Голикова отметила, что Вовк может обжаловать решение в течение двух рабочих дней.
"Согласно условий и правил проведения нашего конкурса, лицо, которому отказали на определенных основаниях в участии в конкурсе, имеет два дня, чтобы оспорить наше решение и добавить, при необходимости, дополнительные материалы и пояснения. Тогда комиссия принимает окончательное решение", - пояснила Голикова.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7342-1, что позволяет ему назначать чиновников на вакантные должности в НКРЭКП до завершения конкурсного отбора.
- ЕС закрыл проект по поддержке НКРЭКП за задержку принятия закона о рынке электроэнергии и промедлении с реализацией закона о регуляторах в сфере энергетики.
- Европейское энергетическое общество провело аудит НКРЭКП.
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