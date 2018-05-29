Стали известны подробности убийства российского журналиста Бабченко

29 мая, 2018, 22:40

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Дома закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину Аркадию Бабченко, сделал несколько выстрелов. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - написал Геращенко.

По его словам, одной из версий убийства будут действия российских спецслужб по устранению лиц, "которые мешают и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине".