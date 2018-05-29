Появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом
29 мая, 2018, 16:58
В сети обнародовано видео с места ДТП, которое произошло в Будапеште с украинским автобусом
Видео обнародовано в сети YouTube.
За рулем автобуса, которому снесло крышу в ДТП, был 52-летний украинец. Сейчас его задержали сотрудники полиции, сообщает mukachevo.net.
Сообщается, что водитель взят под стражу. В полиции Будапешта также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия. В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.
По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.
- Напомним, что вечером 28 мая в Будапеште украинский туристический автобус въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты, в результате чего ему снесло второй этаж.
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