 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом

В сети обнародовано видео с места ДТП, которое произошло в Будапеште с украинским автобусом

Видео обнародовано в сети YouTube.

За рулем автобуса, которому снесло крышу в ДТП, был 52-летний украинец. Сейчас его задержали сотрудники полиции, сообщает mukachevo.net.

Сообщается, что водитель взят под стражу. В полиции Будапешта также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия. В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать