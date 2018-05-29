Появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом

29 мая, 2018, 16:58

В сети обнародовано видео с места ДТП, которое произошло в Будапеште с украинским автобусом

Видео обнародовано в сети YouTube.

За рулем автобуса, которому снесло крышу в ДТП, был 52-летний украинец. Сейчас его задержали сотрудники полиции, сообщает mukachevo.net.

Сообщается, что водитель взят под стражу. В полиции Будапешта также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия. В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.