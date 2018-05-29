В Будапеште украинскому автобусу во время ДТП снесло 2-й этаж. 28 пострадавших

29 мая, 2018, 11:00

Вечером 28 мая в Будапеште украинский туристический автобус въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты, в результате чего ему снесло второй этаж

Об этом сообщает mukachevo.net.

На втором этаже находилось два десятка пассажиров. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовало почти 50 пассажиров.

На данный момент известно о 28 раненых, из которых 8 имеют тяжелые травмы. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Путь до аэропорта было полностью перекрыто из-спасательную операцию. Четырех травмированных украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.