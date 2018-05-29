В Будапеште украинскому автобусу во время ДТП снесло 2-й этаж. 28 пострадавших
29 мая, 2018, 11:00
Вечером 28 мая в Будапеште украинский туристический автобус въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты, в результате чего ему снесло второй этаж
Об этом сообщает mukachevo.net.
На втором этаже находилось два десятка пассажиров. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовало почти 50 пассажиров.
На данный момент известно о 28 раненых, из которых 8 имеют тяжелые травмы. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.
Путь до аэропорта было полностью перекрыто из-спасательную операцию. Четырех травмированных украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.
- Напомним, 28 мая в венесуэльском штате Мерида перевернулся грузовик, в результате чего 11 человек погибли, 16 получение ранения
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута