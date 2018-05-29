Бойцы ВСУ уничтожили военную технику оккупантов на Донетчине, отомстив за друга, - волонтер

29 мая, 2018, 10:21

На Светлодарской дуге боевая группа К-2, которая входит в 54-ю бригаду, уничтожила боевую технику российских наемников

Об этом сообщает волонтер Юрий Мисягин в Facebook.

По его словам, украинские военные уничтожили технику оккупантов в отместку за раненого во время обстрела 4 мая бойца.

"Тогда противник работал по нас из БМП и во время одного из прилетов боеприпас взорвался недалеко, одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале", - отметил Мисягин.

После этого собратья, по согласованию с командиром, решили вычислить позицию, с которой велся огонь и уничтожить технику.

В результате - нашли БМП, с которой тогда велся обстрел, и МТЛБ-ЗУ. Но в день, когда вычислили технику, не смогли ее уничтожить из-за ухудшения погодных условий.

За неделю по одной из позиций 54-й бригады снова велся обстрел. Как поняли военнослужащие, открыли огонь с той же позиции, что и 4 мая.

"Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все равно уже никуда не денется", - рассказывает волонтер.

Украинские военные открыли огонь и дважды попали в блиндаж, потом перевели обстре на технику.

"Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась и огонь перевели на БМП, которая находилась за несколько метров в закрытой позиции", - отметил Мисягин.

По БМП выпустили несколько выстрелов, но точно попасть не успели. По рации пришла информация, что с соседних позиций российских наемников выехала еще одна БМП и начала стрелять. Поскольку она была ближе к позиции украинских военных, поэтому они решили открывать огонь по новой мишени. Из 12 выстрелов 2 точно попали под правый борт и под "нос".

"Группа отплатила за своего раненого собрата, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов. Вся видеофиксация боя, в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб для представления бойцов группы заслуженный боевых наград и выплаты боевой премии", - добавил волонтер.