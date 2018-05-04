Нобелевской премии по литературе-2018 не будет. Сексуальные домогательства снова в центре скандала

4 мая, 2018, 10:57

Шведская академия, которая выбирает победителей Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет объявлять результаты в этой категории

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что скандал начался еще в ноябре прошлого года, когда французский фотограф Жан-Клод Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии, был обвинен 18 женщинами в сексуальных домогательствах.

Арно также является мужем члена Шведской академии Катарины Фростенсон, вместе с которой он владеет престижным стокгольмским клубом Forum. Именно на сцене этого клуба выступало большое количество лауреатов Нобелевской премии.

При этом отмечается, что некоторые случаи домогательств происходили просто на территориях, принадлежащих непосредственно Академии, хоть Арно и отвергает все обвинения.

На фоне скандала произошла волна увольнений из комитета, в частности самой Фростенсон, а также в отставку ушла глава Шведской академии Сара Даниус.

В результате в комитете осталось 11 человек, а для голосования нужно 12 человек. Покровитель академии Король Карл XVI Густав заявил, что он изменит правила, чтобы решить этот вопрос.

А пока что было принято решение, что победителя Нобелевской премии по литературе-2018 объявят через год, вместе с победителем 2019 года.