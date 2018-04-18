Секс, коррупция и утечка информации. Что не так с Нобелевской премией

18 апреля, 2018, 16:23

Почему вручения Нобелевской премии по литературе оказалось под угрозой

Еще в начале секс-скандалов в Голливуде ходили разговоры, что только киноиндустрией все это не ограничится. Как видим - все так и случилось. Сейчас под раздачу попала Шведская академия, которая вручает литературные награды уже 116 лет. Она стремительно теряет свою репутацию и рискует вообще развалиться.

Эта история началась в ноябре 2017 года, а причиной стал вот этот человек - Жан-Клод Арно, художник широкого профиля. Но главное то, что он руководит стокгольмским арт-клубом "Форум".

В ноябре 2017 издание "Dagens Nyheter" опубликовало резонансный материал, в котором 18 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что Арно приставал к ним, преимущественно в своем арт-клубе и в помещении академии. Давность историй доходила до 20 лет, но только сейчас героини почувствовали, что могут об этом рассказать.

По стечению обстоятельств, Жан-Клод Арно оказался мужем поэтессы Катарины Фростенсон, которая с 1992 года в составе академии. К тому же, шведские журналисты не собирались останавливаться только на теме герасмента, а продолжали рыть. И уже в декабре в "Dagens Nyheter" появилось новое расследование, в котором утверждалось, что арт-клуб "Форум" получал гранты от Шведской академии. То есть Катарина Фростенсон была причастна к финансированию своего же семейного бизнеса. И это еще не все. Авторы доказывали, что она делилась секретной информацией с мужем, а он - с другими посторонними людьми. Речь шла в частности и об именах будущих лауреатов и тех дискуссиях, которые происходят между членами академии. Следовательно к секс-скандалу прибавились коррупция и утечка информации.

О том, что произошло потом - публично известно стало лишь сейчас. Постоянный секретарь академии Сара Даниус после этих публикаций обратилась к юристам, которые посоветовали пойти в полицию, чтобы та провела расследование. Впрочем, этого сделано не было. Зато среди самих членов поднялась настоящая буря, в результате которой трое академиков объявили о своем отказе участвовать в работе Академии.

Один из них, поэт Шелл Эспмарк пояснил: "Члены Академии готовы забыть об ответственности и принципах ради дружбы. Поэтому я больше не могу участвовать в ее работе". Такая публичность окончательно поставила крест на попытках замолчать проблему. Вслед за коллегами ушла постоянная секретарь Сара Даниус, с нее сразу взяла пример и Катарина Фростенсон.

Казалось, ну наберите новых членов и раздавайте свои премии дальше. Но нет. Во-первых, в цивилизованном мире большое значение имеют репутационные потери, которые безусловно имеют место в этой ситуации. Но и без этого ситуация скверная. Поскольку, во-вторых, войти в Шведскую академию можно, а вот выйти - это уже труднее. Для этого надо умереть, потому что членство в этой уважаемой организации предоставляется пожизненно.

В общем, из 18 человек в работе Академии сейчас готовы участвовать лишь 12 - поэтесса Лотта Лотасс объявила об отказе участвовать в работе Академии полгода назад. К тому же, ее коллега Сара Стридсберг грозится это сделать сейчас, после чего останется уже только 11. А это меньше кворума, который голосует за принятие новых членов, которых, впрочем, звать рано, пока живы предыдущие.

Нобелевский комитет начал всех успокаивать, что, мол, вручать премию по литературе может и простое большинство. Но и тут оговорились, что после таких перипетий цена этой награды будет соответствующей.

Отдельно стоит сказать о резонансе, вызванном в шведском обществе. Король Карл XVI Густав, который занимается академией, заявил, что готов менять ее правила, лишь бы спасти ситуацию. Более пессимистичные участники культурного процесса убеждены, что после такого падения ничего уже спасти не удастся. Правда, есть мнение будто эта история чрезмерно раздута и никакой особой "зрады" нет. Впрочем, в шведской и мировой прессе этот скандал характеризуется различными специалистами как крайне неприятный, роковой и даже трагический для культуры этой страны.

Отмечу, что это не первый неприятный случай, связанный с нобелевской премией по литературе. Время от времени ее обвиняют в предвзятом отношении к азиатским, африканским или латиноамериканским писателям. Мол, преимущественно лауреатами становятся европейцы, американцы, а особенно - скандинавы.

Фанаты Герберта Уэллса и Джона Роналда Толкина не могли простить пренебрежительного отношения к этим писателям, которых члены комитета обходили вниманием, считая недостаточно интеллектуальными. Хорхе Луиса Борхеса лишили чести быть лауреатом, потому что он жал руку Аугусто Пиночету. Жан-Поль Сартр в 1964 году сам отказался принимать награду, считая предыдущие решения академии не литературными, а политическими.

Впрочем, нынешняя ситуация, безусловно, превзошла все прошлые перипетии. Пока шведы разбираются с этой неприятностью, мы можем взглянуть на ситуацию в Украине. Практически каждая отечественная художественная премия способна легко получить статус скандальной - здесь вы точно найдете разглашение информации, предвзятые решения, кумовство и так далее. Впрочем, если и возникают какие-то разборки полетов, то это преимущественно происходит непублично. Да и значение самого понятия культуры для нашего общества пока не является столь важным. Не говорю уже о пренебрежительном отношении к самому понятию "репутационные потери".