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Финал Лиги чемпионов: Укрзализныця предлагает фанатам жить на вокзалах

Укрзализныця предлагает болельщикам Лиги чемпионов, которые приедут в Киев 26 мая на финал с участием "Ливерпуля" и "Реала", арендовать комнаты отдыха на вокзалах

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Заблаговременного бронирования на вокзалах нет, а стоимость номеров не меняется. Поэтому те иностранцы, которые захотят арендовать комнаты отдыха на вокзале, смогут существенно сэкономить.

В Укрзализныце заявили, что условия проживания в номерах на вокзалах столицы вполне приемлемы.

"В них сделан качественный ремонт, есть душевая комната, туалет, телевизор и холодильник. Также есть и двухкомнатные номера. Стоимость проживания в них составляет 200-700 грн в зависимости от устройства", - отмечают в пресс-службе.

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Заведующая сервисным центром Южного вокзала в Киеве Татьяна Талько, в частности сказала, что в комнатах отдыха на вокзале можно останавливаться с домашними любимцами при наличии необходимых справок от ветеринаров.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
  • За три недели до финала Лиги чемпионов, гостиницы существенно повысили цены на проживание. Так же увеличилась стоимость суточной аренды квартир в Киеве.
  • Президент Петр Порошенко в шутку заявил, что будет селить иностранцев у себя дома из-за отсутствия свободных номеров в столичных гостиницах.
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