Тысячи евро за номер: как киевские гостиницы наживаются на финале ЛЧ, - Инфографика

4 мая, 2018, 17:05

Дмитрий Марценишин

В день финала Лиги чемпионов некоторые киевские гостиницы подняли цены в сто раз, цены на номера перевалили за 3000 евро

26 мая в Киеве состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче на НСК "Олимпийский" встретятся "Реал" и "Ливерпуль". По квоте УЕФА обоим клубам выделили по 14 тыс. билетов, поэтому, по самым скромным подсчетам, в Киев приедут около 30 тыс. английских и испанских фанов. А в целом, по оценкам столичного мэра Виталия Кличко, на финале ожидается около 100 тыс. гостей.

Киевские гостиницы своеобразно подготовились к наплыву туристов и подняли цены до космического уровня - кое-где в сто раз. Об этом свидетельствуют данные системы интернет-бронирования жилья Booking.com.

Еспресо.TV сравнило цены на номера состоянию на 12 мая, 26 мая, когда состоится финал ЛЧ и в июне в трех сегментах бюджетного жилья - трехзвездочном отеле, апартаментах и хостеле.

Читайте также: В Киев едут "Реал" и "Ливерпуль". Почему это будет финал мечты

В трехзвездочном отеле "Нивки" в Святошинском районе, вблизи станции метро "Нивки", двухместный номер сейчас и в июне будет стоить 23 евро в сутки. А в день финала Лиги чемпионов эта же комната потянет на заоблачные 3126 евро.

Еще более стремительная динамика у апартаментов Ola la inn, что в Соломенском районе. Обычно двухместный номер площадью 19 квадратных метров стоит 27-29 евро. 26 мая за него придется выложить 3733 евро.

Даже в хостелах цены в день матча будут превосходить стандартные гостиничные. В Salve Hostel, вблизи Майдана Независимости, 26 мая кровать в общем десятиместном номере обойдется в 93 евро. Обычно она стоит 4 евро.

Киевские цены особенно контрастируют на фоне стоимости жилья в Лионе, где 16 мая состоится финал Лиги Европы между французским "Марселем" и испанским "Атлетико". Французские отельеры также подняли цены на проживание, но не так стремительно.

Скажем, в трехзвездочном Hotel Grand est в день матча двухместный номер можно снять за 300 евро, а обычно он стоит 65 евро. В хостелах цены вообще стали за кровать в общем номере в Alter'hostel, как во время финала, так и в любой другой день, придется заплатить 21-28 евро.

В организационном комитете по проведению финала Лиги чемпионов уже отреагировали на такие действия собственников жилья и подали письмо в Управление государственной фискальной службы в городе Киеве с просьбой проверить апартаменты, гостиницы и хостелы на наличие всех соответствующих документов и уплату налогов и туристического сбора.

На дефицит мест в киевских гостиницах обратил внимание даже президент Украины Петр Порошенко, который пообещал селить гостей у себя дома.

"Сегодня нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности", - сказал Порошенко.

Секретарь оргкомитета финала ЛЧ Антон Тараненко заявил, что владельцы гостиниц такими своими действиями вообще отвлекают интерес от города, страны.

"Мы уже третий год подряд вкладываем силы, средства и время в продвижение города, в имидж страны, а какие-то "предприниматели" наживаются на туристическом потоке и спросе. Хотя, если бы они поняли, что такими ценами отвращают интерес и убивают спрос к посещению страны туристами, то, возможно, иначе воспринимали бы это", - написал Тараненко.

Тем, кто не слишком разбирается в специфике футбольных турниров, нужно объяснить, что финал Лиги чемпионов это не Евро-2012, где каждая команда проводила минимум по три матча, а болельщики приезжали на турнир на неделю-две.

Многие фаны прилетят в Киев в день матча чартерами, а вечером отправятся домой. По данным пресс-службы аэропорта "Борисполь" накануне финала он примет не менее 130 чартеров.

Не стоит и забывать, что после таких больших финалов, как киевский, часть "бюджетных" болельщиков вообще любит проводить время под открытым небом - на улицах, кафе и пабах. Одни там будут праздновать победу любимой команды, другие - заливать горе от поражения. Поэтому все идет к тому, что заработает на гостях кто-то другой, но отнюдь не жадные отельеры.