Адвокат нападавшего на Найема заверил, что его клиент вернется в Украину

3 мая, 2018, 22:51

Адвокат подозреваемых в избиении депутата Мустафы Найема прогнозирует, что в ближайшее время в Украину вернется четвертый подозреваемый - Магомед-Амин Саитов, который объявлен в розыск после побега за границу

Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил адвокат подозреваемых Игорь Синиченко.

"Безусловно, он вернется. Никто не будет прятаться. Понятно, что парень испугался, когда вмешивается советник министра внутренних дел. Но он вернется и даст показания. В этом нет никаких проблем", - сказал он.

О сроках его возвращения адвокат не сообщил.