Адвокат нападавшего на Найема заверил, что его клиент вернется в Украину
3 мая, 2018, 22:51
Адвокат подозреваемых в избиении депутата Мустафы Найема прогнозирует, что в ближайшее время в Украину вернется четвертый подозреваемый - Магомед-Амин Саитов, который объявлен в розыск после побега за границу
Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил адвокат подозреваемых Игорь Синиченко.
"Безусловно, он вернется. Никто не будет прятаться. Понятно, что парень испугался, когда вмешивается советник министра внутренних дел. Но он вернется и даст показания. В этом нет никаких проблем", - сказал он.
О сроках его возвращения адвокат не сообщил.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
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