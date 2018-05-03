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Адвокат нападавшего на Найема заверил, что его клиент вернется в Украину

Адвокат подозреваемых в избиении депутата Мустафы Найема прогнозирует, что в ближайшее время в Украину вернется четвертый подозреваемый - Магомед-Амин Саитов, который объявлен в розыск после побега за границу

Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил адвокат подозреваемых Игорь Синиченко.

"Безусловно, он вернется. Никто не будет прятаться. Понятно, что парень испугался, когда вмешивается советник министра внутренних дел. Но он вернется и даст показания. В этом нет никаких проблем", - сказал он.

О сроках его возвращения адвокат не сообщил.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
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