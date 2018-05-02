Как нападающий на Найема успел сбежать в Баку. Хронология событий от Геращенко

2 мая, 2018, 13:44

Стало известно, как один из нападавших на народного депутата Мустафу Найема успел сбежать в другую страну

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что правоохранители могли бы успеть задержать 4-го подозреваемого в избиении Найема до того, как тот полетел в Баку, при двух условиях:

Если бы подозреваемый в момент избиения Найема не имел представления о личности и статусе жертвы;

Если бы полиции сразу после прибытия на место происшествия стали известны имена всех участников нападения, а не только номера автомобилей;

По словам Геращенко, нападавший, вероятнее всего, понял, что он поднял руку на депутата, из-за чего и убежал.

Депутат также обнародовал хронологию событий того дня:

Примерно в 17:20-17:23 началась словесная перепалка по поводу нарушений ПДД автомобилем Мерседес, которая переросла в драку и избиение Найема.

В 17:27 поступил звонок в дежурную часть полиции, о том что в районе Бессарабки происходит драка.

В 17:35, по имеющейся у меня информации, четвертый участник избиения - Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р., купил себе через интернет-билет на рейс Киев-Баку на 21:00.

В 19:40 он прошел пограничный контроль и в 21:00 самолет взлетел и взял курс на Баку.

Геращенко отметил, что этот человек будет объявлен в международный розыск через Интерпол. Поэтому сейчас у злоумышленника есть выбор - или всю жизнь скрываться и не посещать цивилизованные страны, или сдаться властям Украины.

"Сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и в таком случае получить в приговоре суда - минимальное наказание по согласию потерпевшего", - подытожил Геращенко.

Отметим, сегодня в эфире Еспресо.TV брат Найема Массе поставил под сомнение то, что четвертый нападавший мог успеть убежать в Баку за такой короткий срок.