Как нападающий на Найема успел сбежать в Баку. Хронология событий от Геращенко
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.
Он отметил, что правоохранители могли бы успеть задержать 4-го подозреваемого в избиении Найема до того, как тот полетел в Баку, при двух условиях:
- Если бы подозреваемый в момент избиения Найема не имел представления о личности и статусе жертвы;
- Если бы полиции сразу после прибытия на место происшествия стали известны имена всех участников нападения, а не только номера автомобилей;
По словам Геращенко, нападавший, вероятнее всего, понял, что он поднял руку на депутата, из-за чего и убежал.
Депутат также обнародовал хронологию событий того дня:
- Примерно в 17:20-17:23 началась словесная перепалка по поводу нарушений ПДД автомобилем Мерседес, которая переросла в драку и избиение Найема.
- В 17:27 поступил звонок в дежурную часть полиции, о том что в районе Бессарабки происходит драка.
- В 17:35, по имеющейся у меня информации, четвертый участник избиения - Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р., купил себе через интернет-билет на рейс Киев-Баку на 21:00.
- В 19:40 он прошел пограничный контроль и в 21:00 самолет взлетел и взял курс на Баку.
Геращенко отметил, что этот человек будет объявлен в международный розыск через Интерпол. Поэтому сейчас у злоумышленника есть выбор - или всю жизнь скрываться и не посещать цивилизованные страны, или сдаться властям Украины.
"Сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и в таком случае получить в приговоре суда - минимальное наказание по согласию потерпевшего", - подытожил Геращенко.
Отметим, сегодня в эфире Еспресо.TV брат Найема Массе поставил под сомнение то, что четвертый нападавший мог успеть убежать в Баку за такой короткий срок.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
- Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
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