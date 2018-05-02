Брат рассказал о состоянии Найема и сомневается, что один из нападавших сбежал в Баку

2 мая, 2018, 11:05

Брат народного депутата Мустафы Найема рассказал о состоянии нардепа после того, как в понедельник на него посреди дороги совершила нападение группа мужчин

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил брат нардепа, адвокат Маси Найем.

Он отметил, что у Мустафы продолжает держаться температура 38,5, а боль через спину отдает ему в ногу, хотя пока окончательных выводов врачей о состоянии здоровья мужчины еще нет.

По словам Маси Найема, он еще не может подтвердить данные правоохранителей о том, что один из нападавших бежал в Баку. Он объясняет это тем, что злоумышленник вряд ли бы успел уехать в Борисполь, приобрести билет и поехать.

"Когда он сказал о том, что он народный депутат, они, зная, что он нардеп, продолжали это делать, следовательно страха у них не было еще и тогда", - подчеркнул Найем.

Он добавил, что этот инцидент стал результатом ситуативных разборок на дороге, а не следствием депутатской деятельности брата.