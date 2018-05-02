Брат рассказал о состоянии Найема и сомневается, что один из нападавших сбежал в Баку
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил брат нардепа, адвокат Маси Найем.
Он отметил, что у Мустафы продолжает держаться температура 38,5, а боль через спину отдает ему в ногу, хотя пока окончательных выводов врачей о состоянии здоровья мужчины еще нет.
По словам Маси Найема, он еще не может подтвердить данные правоохранителей о том, что один из нападавших бежал в Баку. Он объясняет это тем, что злоумышленник вряд ли бы успел уехать в Борисполь, приобрести билет и поехать.
"Когда он сказал о том, что он народный депутат, они, зная, что он нардеп, продолжали это делать, следовательно страха у них не было еще и тогда", - подчеркнул Найем.
Он добавил, что этот инцидент стал результатом ситуативных разборок на дороге, а не следствием депутатской деятельности брата.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
- Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трех нападавших было задержано, им объявили подозрение.
- Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
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