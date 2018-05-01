Вынес кадило, ладан и Евангелие: в Киеве задержали мужчину, который ограбил церковь
1 мая, 2018, 22:17
В Киеве полицейские задержали мужчину, который похитил из церкви кадило, ладан и Евангелие
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в храм по улице Крайний забежал неизвестный мужчина, который похитил кадило, ладан и Евангелие.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Правонарушителя задержали и доставили в Деснянское управление полиции. Следователи начали уголовное производство по статье “Кража”. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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