Вынес кадило, ладан и Евангелие: в Киеве задержали мужчину, который ограбил церковь

1 мая, 2018, 22:17

В Киеве полицейские задержали мужчину, который похитил из церкви кадило, ладан и Евангелие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в храм по улице Крайний забежал неизвестный мужчина, который похитил кадило, ладан и Евангелие.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Правонарушителя задержали и доставили в Деснянское управление полиции. Следователи начали уголовное производство по статье “Кража”. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.