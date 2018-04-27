Начинается Операция объединенных сил. Чем она отличается от АТО

27 апреля, 2018, 17:59

С решением президента Украины Петра Порошенко о начале проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской области начнет действовать особый порядок

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на распоряжение Командования Объединенного оперативного штаба.

Ожидается, распоряжение вступит в силу в понедельник, 30 апреля.

Согласно документу, этот порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается:

Виноградное, Курахово, Тростниковое, Рузаевка, Вовчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садики, Макаровка, Простяне, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишуваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.

Допуск к району ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороне, возмездия и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение и соблюдение порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной.

Допуск к району запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц к такого района запрещено.

Районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Документ также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ:

"зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа);

"желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств, этот режим устанавливается на рубежах изоляции и районах ограниченного доступа);

"красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

"Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.

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Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ является:

проживание в районе проведения операции лица или его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов);

расположение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в районе проведения операции;

необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины), и прочее.

Согласно документу, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, определенные в. 8 законе "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" имеют ряд специальных полномочий.

В частности: применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления таких мероприятий.

Участники операции также имеют полномочия задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, при их отсутствии - задерживать до установления личности, осуществлять досмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты, входить в жилые и иные помещения, на территории помещений предприятий, учреждений и организаций, использовать с служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.