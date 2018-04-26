Google планирует закрыть сервис Play Music. При чем тут YouTube
Об этом сообщает издание DroidLife со ссылкой на собственные источники.
Впервые о новом музыкальном сервисе YouTube Remix заговорили в конце 2017 года. Тогда сообщалось, что он позволит YouTube более эффективно конкурировать с Spotify и Apple Music. Впоследствии появилась информация, что Google и YouTube смогли договориться с крупнейшими музыкальными лейблами относительно лицензирования контента.
Remix, вероятно, будет похож на Spotify, предлагая пользователям слушать треки по запросу. Определенные функции, среди которых просмотр музыкальных клипов, позаимствуют с YouTube.
Из собственных источников издание рассказывает, что Google попытатьсется перевести всех пользователей с одной платформы на другую в течение этого года.
- В апреля Google обновил Gmail. Теперь среди новых функций есть возможность отложить письмо, чтобы через некоторое время оно опять появилось в начале списка непрочитанных, а также интеграция с "Google календарем".
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