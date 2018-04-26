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Азаров рассказал, за какие деньги уже 4 года живет в России


фото: ria.ru
Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азарова заявил, что после бегства в Россию в течение четырех лет живет на свои сбережения. И также - планирует вернуться в Украину

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с соратниками Януковича, передает hromadske.

Сначала на вопрос об источнике финансов Азаров отшутился.

"На что живет Азаров? На паперть хожу, вот так вот снимаю кепку и собираю", - сказал экс-премьер.

Но потом добавил, что живет в России на оставшиеся у него сбережения и пообещал вернуться в Украину.

"С удовольствие вернусь в Украину и буду жить на те сбережения, которые у меня еще есть ... Я знаю, какой репрессивный режим сейчас в Украине, но я вернусь в Украину", — отметил Азаров.

В пресс-конференции принимают участие бывший премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-командующий внутренними войсками Станислав Шуляк.

Вместе с тем, 23 апреля Европейский суд своим решением отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотреблений с государственными финансами и нарушения прав человека.

 

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