Азаров рассказал, за какие деньги уже 4 года живет в России

26 апреля, 2018, 17:36

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азарова заявил, что после бегства в Россию в течение четырех лет живет на свои сбережения. И также - планирует вернуться в Украину

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с соратниками Януковича, передает hromadske.

Сначала на вопрос об источнике финансов Азаров отшутился.

"На что живет Азаров? На паперть хожу, вот так вот снимаю кепку и собираю", - сказал экс-премьер.

Но потом добавил, что живет в России на оставшиеся у него сбережения и пообещал вернуться в Украину.

"С удовольствие вернусь в Украину и буду жить на те сбережения, которые у меня еще есть ... Я знаю, какой репрессивный режим сейчас в Украине, но я вернусь в Украину", — отметил Азаров.

В пресс-конференции принимают участие бывший премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-командующий внутренними войсками Станислав Шуляк.

Вместе с тем, 23 апреля Европейский суд своим решением отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотреблений с государственными финансами и нарушения прав человека.