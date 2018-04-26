Азаров рассказал, за какие деньги уже 4 года живет в России
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с соратниками Януковича, передает hromadske.
Сначала на вопрос об источнике финансов Азаров отшутился.
"На что живет Азаров? На паперть хожу, вот так вот снимаю кепку и собираю", - сказал экс-премьер.
Но потом добавил, что живет в России на оставшиеся у него сбережения и пообещал вернуться в Украину.
"С удовольствие вернусь в Украину и буду жить на те сбережения, которые у меня еще есть ... Я знаю, какой репрессивный режим сейчас в Украине, но я вернусь в Украину", — отметил Азаров.
В пресс-конференции принимают участие бывший премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-командующий внутренними войсками Станислав Шуляк.
Вместе с тем, 23 апреля Европейский суд своим решением отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС
6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотреблений с государственными финансами и нарушения прав человека.
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