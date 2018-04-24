На Одесчине работала педиатр с открытой формой туберкулеза: почти тысяча детей в зоне риска
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщину просто с приема в детской поликлинике забрали в стационар, диагностируя открытую форму туберкулеза. Как долго педиатр болела - неизвестно. В зоне риска оказались около 1000 детей.
После этого случая в поликлинику многие родители привели своих детей для проведения реакций манту и флюорографии.
В кабинете, где более 30 лет проработала 66-летняя педиатр, провели дезинфекцию, обработали спецраствором даже документацию.
Медсестра, работавшая вместе с больной женщиной, рассказала, что той стало плохо прямо во время приема. Педиатр сейчас находится в тубдиспансере. С работы ее не уволили, ведь она на больничном. Существует вероятность, что после лечения женщина вернется на работу.
В городском управлении здравоохранения сообщают, что педиатр проходила плановый медицинский осмотр прошлым летом. Рентгенолога, проводившего обследование женщины, отправили на переаттестацию. У больной был хронический бронхит и этим объясняют, что во время медицинского осмотра не заметили туберкулеза.
По данному факту в учреждении проведут внутреннюю проверку.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть