МИД Украины требует от России объяснений задержания в Крыму украинца Стешенко
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"В связи с задержанием В. Стешенко при въезде в окуп Крым направили ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания", - говорится в сообщении.
О задержании украинца в пункте пропуска "Чонгар" на админгранице с оккупированным полуостровом заявили активисты проекта Крым SOS. По их данным, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что сотрудники ФСБ "усомнились в его схожести с фото в паспорте", после чего на связь больше не выходил.
Волонтеры утверждают, что сотрудники ФСБ сначала устно подтвердили адвокату Стешенко факт задержания, но впоследствии стали отрицать даже то, что он пересекал админграницу в сторону оккупированного Крыма.
В Крым SOS отмечают, что Стешенко болен и нуждается в лечении.
В связи с задержанием В.Стешенко при въезде в окуп Крым направили ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 апреля 2018 г.