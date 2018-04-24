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МИД Украины требует от России объяснений задержания в Крыму украинца Стешенко


фото: InfoResist
МИД Украины направил России ноту с требованиями сообщить причины задержания в оккупированном Крыму и место пребывания харьковчанина Александра Стешенко

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"В связи с задержанием В. Стешенко при въезде в окуп Крым направили ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его пребывания", - говорится в сообщении.

О задержании украинца в пункте пропуска "Чонгар" на админгранице с оккупированным полуостровом заявили активисты проекта Крым SOS. По их данным, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что сотрудники ФСБ "усомнились в его схожести с фото в паспорте", после чего на связь больше не выходил.

Волонтеры утверждают, что сотрудники ФСБ сначала устно подтвердили адвокату Стешенко факт задержания, но впоследствии стали отрицать даже то, что он пересекал админграницу в сторону оккупированного Крыма.

В Крым SOS отмечают, что Стешенко болен и нуждается в лечении.

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