 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Жебривский заявил, что готов перейти из католичества в православие, когда в Украине будет создана поместная церковь

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский поздравляет начало образования единой поместной автокефальной православной церкви и в случае успешного завершения этого проекта готов сменить собственное вероисповедание

Об этом он заявил вечером в субботу, 21 апреля, в эфире Еспресо.TV.

"Утверждение единой украинской поместной церкви является суть важным и для Донетчины, и для Луганщины... И я подумаю по поводу перехода в православие в случае утверждения такой православной церкви", - отметил Жебривский.

Сейчас он со своей семьей относится к католической религиозной общине:

"Я римо-католик, потому что на 8/10 я - украинец польского происхождения. На Житомирщине такое случается. В связи с этим я с отцов-прадедов - римо-католик".

Также он рассказал, что настоятелем главной православной святыни Донбасса - Святогорской Лавры - пока является россиянин из Воронежской области, который является выходцем из украинского села и "хорошо владеет украинским языком". Кроме того, по данным Жебривского, там сейчас "очень много монахов из Черновицкой области".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать