Жебривский заявил, что готов перейти из католичества в православие, когда в Украине будет создана поместная церковь
Об этом он заявил вечером в субботу, 21 апреля, в эфире Еспресо.TV.
"Утверждение единой украинской поместной церкви является суть важным и для Донетчины, и для Луганщины... И я подумаю по поводу перехода в православие в случае утверждения такой православной церкви", - отметил Жебривский.
Сейчас он со своей семьей относится к католической религиозной общине:
"Я римо-католик, потому что на 8/10 я - украинец польского происхождения. На Житомирщине такое случается. В связи с этим я с отцов-прадедов - римо-католик".
Также он рассказал, что настоятелем главной православной святыни Донбасса - Святогорской Лавры - пока является россиянин из Воронежской области, который является выходцем из украинского села и "хорошо владеет украинским языком". Кроме того, по данным Жебривского, там сейчас "очень много монахов из Черновицкой области".