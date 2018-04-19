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В штабе АТО ситуацию с закрытием Донецкой фильтровальной станции считают инсценированной


фото: facebook.com/ato.news
В штабе АТО ситуацию с Донецкой фильтровальной станции, которая не работает в течение двух дней, считают специально инсценированной оккупантами

В Донецкой области прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиновату, в поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое. Это произошло вследствие того, что 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого 5 человек получили ранения. Чтобы не подвергать своих сотрудников опасности, решили приостановить работу станции.

В штабе АТО предполагают, что обстрел автобуса с сотрудниками станции и дальнейшее приостановление ее работы специально инсценировано командующими оккупационной администрации РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхньоторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую и ряд небольших поселков. Так что закрытие этой станции на длительное время может повлечь за собой серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе", - говорится в заявлении штаба.

Также, штаб АТО призвал представителей международных безопасностных и гуманитарных организаций способствовать более быстрому разрешению ситуации по закрытию фильтровальной станции.

По сообщению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО, Донецкую фильтровальную станцию законсервировали. Остатки воды из систем поступают в резервуары Авдеевки, откуда воде подаваемой населению. Работу станции планируют восстановить после договоренностей.

 

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