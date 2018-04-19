В штабе АТО ситуацию с закрытием Донецкой фильтровальной станции считают инсценированной
В Донецкой области прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиновату, в поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое. Это произошло вследствие того, что 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого 5 человек получили ранения. Чтобы не подвергать своих сотрудников опасности, решили приостановить работу станции.
В штабе АТО предполагают, что обстрел автобуса с сотрудниками станции и дальнейшее приостановление ее работы специально инсценировано командующими оккупационной администрации РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске.
Также, штаб АТО призвал представителей международных безопасностных и гуманитарных организаций способствовать более быстрому разрешению ситуации по закрытию фильтровальной станции.
По сообщению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО, Донецкую фильтровальную станцию законсервировали. Остатки воды из систем поступают в резервуары Авдеевки, откуда воде подаваемой населению. Работу станции планируют восстановить после договоренностей.
По состоянию на 19.04 #ДФС законсервировано. Остатки воды из системы поступают в резервуары #Авдеевки откуда вода подается населению. Работу планируется возобновить после договоренностей #ВодаДонбасу с #МККК и #СММ #ОБСЕ по сопровождению персонала к #ДФС.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 апреля 2018 г.
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