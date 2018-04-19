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Украина планирует присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

Украина намерена до конца года присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Правительственный портал.

Директор Центра Гинтарас Багдонас заверил в готовности к расширению сотрудничества Центра НАТО с Украиной по различным перспективным направлениям, в частности, относительно проведения конференций, учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработки и издания совместных аналитических публикаций.

Кроме того, по словам Багдонаса, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах.

"Рад буду приветствовать украинский флаг возле Центра НАТО", - отметил он.

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Стороны также обсудили потребность в проведении совместных учений, направленных на развитие основных элементов системы устойчивости, с учетом результатов успешно проведенных командно-штабных учений по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры, которые произошли в прошлом году в Украине при поддержке Центра НАТО.

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