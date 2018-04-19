Украина планирует присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Правительственный портал.
Директор Центра Гинтарас Багдонас заверил в готовности к расширению сотрудничества Центра НАТО с Украиной по различным перспективным направлениям, в частности, относительно проведения конференций, учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработки и издания совместных аналитических публикаций.
Кроме того, по словам Багдонаса, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах.
"Рад буду приветствовать украинский флаг возле Центра НАТО", - отметил он.
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Стороны также обсудили потребность в проведении совместных учений, направленных на развитие основных элементов системы устойчивости, с учетом результатов успешно проведенных командно-штабных учений по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры, которые произошли в прошлом году в Украине при поддержке Центра НАТО.
- Недавно в НАТО заявили, что не видят необходимости в том, чтобы Украина слишком занималась получением Плана действий по членству (ПДЧ), и посоветовали сосредоточиться на реформах.
- До того президент Петр Порошенко настаивал, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине План действий относительно членства.