Прокуратура открыла уголовное производство по поводу драки народных депутатов в телеэфире
19 апреля, 2018, 13:55
Киевская городская прокуратура №9 открыла уголовное производство по факту инцидента между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линьком в вечернем эфире одного из телеканалов
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Показания внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Досудебное расследование поручили следователям Соломенского управления полиции в Киеве, будет руководить процессом местная прокуратура.
- Напомним, в прямом эфире телеканала NewsOne между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и представителем Радикальной партии Дмитрием Линько вспыхнул конфликт. Причина конфликта — исключение Мельничука из фракции Радикальной партии.
- После эфира нардеп Мельничук разбил лицо бывшему однопартийцу. По словам самого Линько, Мельничук сломал ему нос.
Читайте также
-
-
-
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви