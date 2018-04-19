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Прокуратура открыла уголовное производство по поводу драки народных депутатов в телеэфире


фото: NewsOne
Киевская городская прокуратура №9 открыла уголовное производство по факту инцидента между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линьком в вечернем эфире одного из телеканалов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Показания внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручили следователям Соломенского управления полиции в Киеве, будет руководить процессом местная прокуратура.

  • Напомним, в прямом эфире телеканала NewsOne между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и представителем Радикальной партии Дмитрием Линько вспыхнул конфликт. Причина конфликта — исключение Мельничука из фракции Радикальной партии.
  • После эфира нардеп Мельничук разбил лицо бывшему однопартийцу. По словам самого Линько, Мельничук сломал ему нос.

 

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