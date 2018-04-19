На Тернопольщине продолжается конкурс заявок на участие в Художественной резиденции им. Назария Войтовича

19 апреля, 2018, 17:39

До 25 апреля продолжается конкурс заявок на участие в ежегодной летней программе художественных резиденций в Тернопольской области

Программу начали ОО "Конгресс Активистов Культуры" и ОО "Семья Героев Небесной Сотни" в честь самого молодого Героя Небесной Сотни Назария Войтовича - юноши, который мечтал стать художником. Инициатива начата в рамках всеукраинской программы "Награды Героев".

Программа ежегодно приглашает к участию молодых художников, которые имеют желание создавать свои проекты в уютной и тихой сельской среде, в своих практиках склонны к партисипативному исследованию, любят замечать и выхватывать из обычного особенное. В этом году приглашают художников, которые работают с живописью, современной керамикой, графикой, гравюрой, фотографией, видео.

"В течение года команда Художественной резиденции хорошо поработала над обустройством здания, что до сих пор в процессе ревитализации и с каждым днем все больше превращается из старого сельского, построенного в 90-е, магазина в мастерскую для художников с комнатами для проживания", - сообщают организаторы.

Благодаря кампании на Спильнокошти в резиденцию закуплено новое оборудование: офортный станок, печь для обжига керамики, гончарный круг, кровати и сантехнику. Благодаря МФ "Возрождение" в резиденции с ноября до апреля проходили образовательные события. Сейчас идет подготовка к заезду резидентов в июне. Больше об активности в резиденции можно посмотреть на странице Facebook.

Художественная резиденция им.Назария Войтовича (NVAiR) в этом году впервые объявляет конкурс на участие в обменной программе с K. A. I. R. Košice Artist in Residence для украинских художников.

Об условиях актуальных конкурсов смотрите информацию по ссылке.