Для выхода из СНГ нужен указ Порошенко и полчаса времени, - Яременко

15 апреля, 2018, 06:40

Согласно Конституции, действующий президент Петр Порошенко может самостоятельно принять решение о разрыве отношений Украины с Содружеством Независимых Государств (СНГ)

Об этом вечером в субботу, 14 апреля 2018 года, заявил дипломат и политик Богдан Яременко в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Очень странно, что президент почему-то апеллирует к правительству (по вопросу выхода из состава СНГ, - ред.), если ответственность лежит на нем. По ст. 106 Конституции, он представляет Украину в международных отношениях. И, более того, он определяет внешнюю политику" , - пояснил Яременко.

По его словам, указа президента здесь будет вполне достаточно, поскольку Верховная Рада не привлекалась к оформлению членства нашего государства в Содружестве и, собственно, такого членства никогда не было. Украина в СНГ имеет только статус учредителя, а не члена или участника, добавил он.

"Поскольку в данном случае речь не идет о ратификации, то есть не было ратификации устава СНГ украинским парламентом, нет никакой роли украинского парламента, чтобы выйти из СНГ достаточно решения президента о прекращении деятельности представительства при СНГ. Все, точка. Далее - отзыв украинских дипломатов. И больше ничего не нужно", - подчеркнул Яременко.

На принятие соответствующего указа главы государства нужно, по мнению дипломата, не более 30 мин .:

"Если нужно подготовить указ президента, я могу помочь. Это полчаса".