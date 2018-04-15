CNN показал последствия удара США и их союзников по Сирии
15 апреля, 2018, 11:18
Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, что демонстрируют масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии
В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым всего было выпущено 29 ракет.
Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска.
Речь идет о Центре разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых - "Томагавки".
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
Читайте также
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-
-
Читайте также
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-