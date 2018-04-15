CNN показал последствия удара США и их союзников по Сирии

15 апреля, 2018, 11:18

Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, что демонстрируют масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии

В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым всего было выпущено 29 ракет.

Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска.

Речь идет о Центре разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых - "Томагавки".